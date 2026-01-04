في ثلوج سوران.. "روانگە" تطلق حملة لتوفير الغذاء للطيور والحيوانات البرية (صور)

شفق نيوز- أربيل

أطلقت مؤسسة "روانگە" الخيرية، يوم الأحد، حملة إنسانية وبيئية لتوفير الغذاء للطيور والحيوانات البرية في سهول وسفوح جبال إدارة سوران، بالتزامن مع موجة الثلوج التي تشهدها مدن إقليم كوردستان، في إطار جهودها لتعزيز ثقافة حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة.

وذكرت المؤسسة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع قائممقامية قضاء سيدكان ودائرة البيئة في إدارة سوران المستقلة، وجاءت استجابة لموجة الثلوج والبرد القارس التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى تراجع وانعدام مصادر الغذاء الطبيعية للحيوانات والطيور البرية.

وأضاف البيان، أن الحملة شملت حدود قضاء سيدكان وسهل "هێرت"، إلى جانب عدد من القرى، هي (دوستانان، لێلكان، گۆرەبەتراش وشيڤان)، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توسيع نطاق الحملة لتشمل جبل سفين وعدة مناطق أخرى.