في ثلاثة أشهر.. شركة عالمية تكشف حجم مبيعات اقليم كوردستان من النفط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-18T16:19:17+0000

شفق نيوز/ كشفت شركة ديلويت العالمية، يوم الاثنين، عن حجم صادرات اقليم كوردستان من النفط الخام خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكرت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مجموع النفط المصدر عبر الانبوب كان 34 مليوناً و453 ألفاً و590 برميلاً، والنفط المرسل الى مصافي وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم كان مليونان و226 ألفاً و83 برميلاً، ومجموع البيع للمصافي 284 ألفاً و436 برميلاً، والبيع الداخلي 124 ألفاً و436 برميلاً، بحيث بلغ مجموع المصدر والمستخدم 39 مليوناً و88 ألفاً و710 براميل. أما تفاصيل بيع النفط الخام المصدر، فقد اشار التقرير الى ان صافي النفط الخام المنقول الى المشترين بلغ 34 مليوناً و923 ألفاً و168 برميلاً بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و228 مليوناً و903 آلاف و497 دولاراً. وبلغ مجموع قيمة النفط الخام والمكثف المباع المصدر عن طريق الانبوب والبيع المحلي ثلاثة مليارات و63 مليوناً و356 ألفاً و891 دولاراً، فيما بلغ التغيير في رصيد حسابات المشترين 175 مليوناً و114 ألفاً و220 دولاراً، والفوائد والرسوم الاخرى والايداعات 58 مليوناً و300 ألفاً و940 دولاراً. اما دفع مبالغ استحقاقات المنتجين النفطيين المالية فقد بلغت ملياراً و22 مليوناً و935 ألفاً و75 دولاراً، والدفع مقابل تعرفة شركة الطاقة التركية كان 127 مليوناً و455 ألفاً و135 دولارا، فيما بلغ المال المدفوع لشركة انبوب كوردستان KPC وفقاً للاتفاق الامتيازي لخطوط الانابيب 122 مليوناً و165 ألفاً و292 دولاراً. كما تم ارجاع ديون شركة الطاقة التركية TEC، والشركة النفطية التركية الدولية TPIC، بما مجموعه 125 مليون دولار، وكذلك المبلغ الذي تدفعه حكومة اقليم كوردستان للطرف الثالث وهو 88 مليوناً و544 ألفاً و997 دولاراً. وبلغ صافي المبالغ النقدية التي تسلمتها حكومة اقليم كوردستان خلال مدة بيع النفط والنشاطات المرتبطة بها ملياراً و343 مليوناً و841 ألفاً و232 دولاراً.

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