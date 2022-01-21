في ثالث حالة وفاة في يومين: شرطي من جمجمال يلقى حتفه بسبب البرد

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بوفاة مواطن من أهالي جمجمال في مكان عمله بسبب انخفاض درجات الحرارة وتعد الحالة الثالثة خلال يومين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "أحد عناصر مركز شرطة سيرانبن قد توفي بسبب انخفاض درجات الحرارة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المتوفى كان في صفوف شرطة ذئاب الإقليم وهو من اهالي مدينة جمجمال".

وكان مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر قد افاد يوم أمس الخميس بوفاة مواطن إيراني في منزله في منطقة رزكاري وكذلك وفاة سائح عربي بالقرب من دربنديخان.

وشهد الإقليم خلال الأيام الماضية موجة من الثلوج و انخفضت فيها درجات الحرارة الى أكثر من ١٩ تحت الصفر.