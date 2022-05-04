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في ثالث ايام عيد الفطر.. اكثر من 20 الف سائح زاروا سوران بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-04T14:40:00+0000
في ثالث ايام عيد الفطر.. اكثر من 20 الف سائح زاروا سوران بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سوران المستقلة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان اكثر من 20 الف سائح زاروا منطقة كلي علي بك والمناطق السياحية الاخرى في سوران، لافتة الى ان اعداد السائحين في تصاعد مستمر.

وجاء في بيان لمديرية السياحة في ادارة سوران، ورد لوكالة شفق نيوز، ان اليوم الاربعاء ثالث ايام العيد وصل قرابة 20 الف سائح منطقة كلي علي بك والمناطق السياحية الاخرى في سوران.

واضاف ان هذا يأتي في وقت اتخذت المديرية العامة للسياحة في اربيل قبل حلول العيد مجموعة من الاجراءات الخاصة لاستقبال السائحين المحليين ومن المناطق الاخرى في العراق تصب في مصلحة السياح.

واشار الى ان جميع المناطق في جميع حدود محافظة اربيل وخصوصا سوران وجومان وكوفي فيلا والمناطق الاخرى قد غصت بالسياح وما تزال تستقبل المزيد منهم.

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