في تركيا .. الإعتداء على أُسرة من أربيل والحكومة المحلية تتحرك (مرفق بفيديو)

شفق نيوز/ أظهر تسجيل فيديوي متداول قيام مجموعة من الأتراك بالإعتداء بالضرب المبرّح على رب أُسرة تنحدر من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قيل أن هذا الإعتداء تقف وراءه دوافع عنصرية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الأُسرة كانت قد قصدت تركيا بهدف السياحة خلال أيام العيد، وعند توجهها إلى مدينة "انطاليا" وعلى الطريق الرئيسي لمدينة "مرسين" تعرضت إلى الإهانة والسب والشتم من قبل أربعة أتراك والرشق بالحجارة مما أدى الى إصابة رب الأسرة وابنه الذي يبلغ من العمر 12 عاما بجروح.

وتشير المعلومات وبحسب الفيديو الذي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز فإن إصابة الرجل بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها قالت الحكومة المحلية لمحافظة اربيل اليوم الجمعة في بيان إن الأسرة تعرضت لإعتداء بالضرب بين مدينتي "انطاليا وميرسين" في تركيا بشكل لا يمت للإنسانية بصلة.

وقالت الحكومة المحلية إن رئيسها أوميد خوشناو أجرى إتصالات هاتفيةً مع تلك الأُسرة واقربائهم مطمئناً إياهم بأنه تواصل مع الجهات الرسمية لإلقاء القبض على المتهمين وإنزال العقوبات بحقهم.

ونقل البيان عن خوشناو قوله إنه اتصل بمسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، والقنصل العام لتركيا في أربيل وطلب منهما وبأسرع وقت فتح ملف تحقيقي في هذه الحادثة، وأن يتم وعن طريق القانون إيضاح الدوافع التي تقف وراء هذا الاعتداء غير الإنساني، وانزال اقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين.

ودعا المحافظ "القنصل العام لدولة تركيا في اربيل ان يصدر توضيحا رسميا للرأي العام، وتبيين أسباب الهجوم والاعتداء على مواطنينا في دولته.

واختتم خوشناو بيانه بالقول: إنه لن نقبل وبأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان أو ذريعة مثل هذه الفعلة، وأن هذا عمل غير صحيح وندينه بشدة، ونرفض أن يتم التعامل مع سكان أربيل بهذه الطريقة.