في تحول كبير.. إقليم كوردستان من مستهلك إلى مصدر لدول العالم

شفق نيوز / أعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عزم الإقليم زيادة الفواكه المصدرة إلى دول الخارج، فيما أكد مدير زراعة دهوك، أن تفاح وعنب المزارعين سيتم تصديرهما إلى الخارج.

وقال رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان، مصطفى عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقليم ينعم بتربة خصبة ومباركة ويمثل قطاع الزراعة فيه من القطاعات المهمة ، كما هو الحال في الدول المتطورة".

وأضاف، أن "الاقليم يسعى تصدر الكميات الفائضة من الإنتاج المحلي للخارج وخصوصا المحاصيل الزراعية ، بالرغم ان الفترة الماضية شهدت تصدر محاصيل زراعية محلية محدودة الا ان الان الاستعدادات جارية لتصدير 1500 كغم من الرمان المحلي إلى الكويت وقطر والإمارات وبريطانيا".

وأبدى عبد الرحمن، سعادته بـ"تحويل الاقليم من مستهلك إلى منتج ومصدر"، مردفاً بالقول: "باستطاعتنا تصدير اي منتج زراعي آخر بعد تحقيق الاكتفاء الداخلي منه عن طريق الاهتمام به وتطويره".

من جانبه، قال مدير زراعة دهوك، أحمد جميل، إن "إحدى خطط حكومة إقليم كوردستان هي إيجاد أسواق للمنتجات المحلية للمزارعين، والآن نعمل مع مكتب رئيس الوزراء لتصدير هذه المنتجات إلى خارج البلاد".

وأضاف جميل، أن "في محافظة دهوك، تفاح منطقة برواري يمتلك شهرة واسعة، وتم تحويل مساحة كبيرة من الأرض في المنطقة إلى بساتين تفاح، حيث تنتج مواسم جيدة للغاية، ويجري الآن العمل على تصدير هذا التفاح إلى خارج البلاد".

وأشار جميل، إلى أن "الجهود جارية لإيجاد أسواق لمنتجات المزارعين والعمل جار على تصدير التفاح والعنب إلى خارج البلاد، خاصة دول الخليج".

وكانت وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، قد أكدت في وقت سابق، تجهيز 2500 طن من محصول فاكهة الرُمّان لتصديرها إلى الخارج.

فيما، أكد رئيس حكومة الإقليم أن إقليم كوردستان بإمكانه أن يؤدي دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي بالتعاون مع دول المنطقة، كذلك أشار إلى أن تصدير الرمان يمثل بداية لتصدير مجموعة أخرى من محاصيل إقليم كوردستان، ومن بينها التفاح والعنب والعسل.