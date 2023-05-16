في بغداد.. "فتاة الريح" القادمة من السليمانية تفوز بالجائزة الأولى في مهرجان سينمائي

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، اليوم الثلاثاء، حصول مخرج كوردي من محافظة السليمانية على الجائزة الأولى في مهرجان "أيام السينما" بنسخته الثانية في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المخرج الكوردي دانا كريم مخرج الفيلم القصير (فتاة الرياح)، حصل على الجائزة الأولى في مهرجان أيام السينما العراقية الذي أقيم برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفاز بالجائزة الأولى للفيلم في قاعة مسرح الرشيد في بغداد".

واضافت المديرية أن "العديد من المخرجين الكورد حصلوا على جوائز من لجنة التحكيم والمهرجان".

وانطلقت فعاليات مهرجان أيام السينما العراقية بنسخة الثانية، يوم (11-5-2023 ولغاية 15-5-2023) والتي نظمتها "دائرة السينما والمسرح"، برعايةٍ وحضورٍ رسميَّيْن، بالإضافة إلى الحضور الفني والإعلامي.

ويحتفي المهرجان برموز الدراما السورية، الذين حلَّ عددٌ منهم كضيوف شرف عليه، حيث حضر الفنان دريد لحام، والممثلة صباح الجزائري، والمخرج باسل الخطيب، الذين تمّ تكريمهم في حفل الافتتاح بتقديم درع المهرجان لهم.

وجرى بعد ذلك التعريف بأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام وتكريمهم بدرع المهرجان أيضاً.

وكانت أول عروض المهرجان الفيلم الروائي القصير "موسيقى المطر"، للمخرج رياض شهيد، تلاه فيلم الأنميشن "ملاك" للمخرجة إيمان الفارس، وفيلم "الحكيم" للمخرج باسل الخطيب، من بطولة الفنان دريد لحام.

وكانت الدورة الأولى من "مهرجان أيام السينما العراقية" قد أقيمت في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، على خشبة المسرح الوطني في العاصمة بغداد، حيث جرى تكريم كوكبة من متقاعدي نجوم السينما العراقية، كما تمَّ تكريم مخرجي الأفلام المشاركة في المهرجان.