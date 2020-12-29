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في بادرة انسانية.. "سكن دافئ" للكلاب والقطط السائبة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T12:40:09+0000
في بادرة انسانية.. "سكن دافئ" للكلاب والقطط السائبة في السليمانية

شفق نيوز/ في بادرة انسانية.. أنشأ مجموعة من المتطوعين في حدائق "هواري شار" بمدينة السليمانية 20 بيتاً للكلاب والقطط السائبة حفاظاً عليها من برودة فصل الشتاء لتوزع بعدها على الحدائق العامة والازقة في المدينة.

وتقول الدكتورة تافكه حسن، (احدى المتطوعات)، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة المشروع بسيطة جداً وتكلفتها منخفضة"، مبينة أن الهدف من المشروع "ايصال رسالة للحكومة والجهات المعنية والمنظمات التي تعني بالطبيعة والبيئة بأن الحيوانات تحتاج الى اماكن تحمي نفسها من البرد".

وتشير إلى أن "الأجواء هنا باردة، وهذا البيت الصغير سوف يحميها"، مؤكدة "نتطلع الى الاهتمام اكبر بهذه المخلوقات والرفق بها".

وتشهد عدة مناطق من اقليم كوردستان محاولات بسيطة من متطوعين ومراكز الرفق بالحيوان لحماية القطط والكلاب السائبة بإنشاء اماكن لها والعناية بها.

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