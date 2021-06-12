في أربيل.. سبع مقطوعات موسيقية بالتعاون مع معهد غوته الألماني

شفق نيوز/ نظمت مدرسة فريمينك للتصوير، بالتعاون مع معهد غوته الألماني، يوم السبت، أمسية موسيقية لمجموعة من الشباب الموهوبين الذين قدموا أعمالا موسيقية أبهرت الحضور.
وقال سفين حميد مدير مدرسة فريمينك لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا العمل جاء نتيجة تعاون مع معهد غوته باربيل لدعم المواهب الشبابية التي لم يصل إليها الاعلام او التي لم يكتشفها المجتمع".
وأضاف حميد؛ أنه "تم اختيار هذه المجموعة من العازفين لما لديهم من افكار جميلة في مجال تطوير الألحان الموسيقية".
وتضمنت الأمسية باقة مميزة من الالحان العذبة على أصوات الالات الموسيقية قدمها كل من:
يوسف نامق – بيانو وبالتعاون مع زملائه.
كيلان كامران – كلارنيت.
ريمان سالار – كمان.
بيزن هوشنك – جلو.
وقدم العازفون مجموعة من المقطوعات الموسيقية وهي:
الايام الجميلة ستأتي.
الظلام.
كل يوم.
الاحاسيس.
غيوم النهار.
انبعاث.
في يوم من الايام.