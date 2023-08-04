في الأيام اللاهبة.. نهر سيروان ينتعش بعد تحرير كميات من المياه الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في إدارة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، زيادة الإطلاقات المائية الإيرانية، نحو نهر سيروان خلال شهري تموز الماضي، وآب الجاري، بسبب الحاجة الزراعية والكهربائية.

وقال مدير الدائرة، مؤيد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطلاقات الإيرانية نحو نهر سيروان خلال شهري تموز وآب، ارتفعت من أقل من 40م3/ثا إلى نحو 60م3/ثا، بسبب إطلاق الجانب الإيراني كميات إضافية من المياه نحو نهر سيروان، والجداول الأخرى لتغذية محطات التوليد الكهرومائية وتلبية الاحتياجات الزراعية".

وأوضح أحمد، أن "إطلاقات مناسيب نهر سيروان جيدة وتلبي الاحتياجات الأساسية في مناطق كرميان، وصولاً إلى مناطق حمرين في أطراف محافظة ديالى، والتي ينخفض فيها مناسيب نهر سيروان في حدود ديالى، بسبب قلة إطلاقات بحيرة حمرين، ما تسبب تلوثاً وأملاحاً في النهر ضمن مناطق ديالى".

وأشار إلى أن "نهر سيروان يعتمد بشكل أساسي وعلى مدار السنة على إطلاقات سد دربندخان، والتي تبلغ حاليا نحو 50م3/ث وتتفاوت معدلاتها حسب الموقف المائي في فصول السنة".

وينبع نهر سيروان، أحد روافد نهر دجلة، من إيران ويمر بإقليم كوردستان، قبل أن يواصل مسيره إلى محافظة ديالى الزراعية، لكن مستواه قد انخفض كثيراً، خلال السنوات الماضية.