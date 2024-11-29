في الإقليم وبغداد.. إصابة اثنين بحادث سير واعتقال آخر المتهمين بحرق الأسواق بكوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الجمعة، بإصابة شخصين بحادث سير في قضاء كلار، فيما تسلمت القوات الأمنية الكوردستانية اثنين من المتهمين بحرق الأسواق في إقليم كوردستان كانا محتجزين في العاصمة الاتحادية، فيما ألقت الشرطة القبض على فتاتين من متعاطي المخدرات ببغداد.

وقال المصدر المحلي لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في السبعينيات من العمر وشاب عشريني أصيبا بحادث اصطدام سيارتين في مدينة كلار ضمن إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني كوردستاني وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية في الإقليم بعد أن تم احتجازهما في العاصمة بغداد لفترة مؤقتة.

وبين أن "القضية تتعلق بحرق الأسواق في مدن أربيل ودهوك وكركوك حيث تم الاشتباه في تورط ستة أشخاص وجرى إلقاء القبض على أربعة منهم حتى الآن، تم اعتقال ثلاثة من قبل القوات الاتحادية بينما ألقت قوات الأمن في الإقليم القبض على الرابع".

وأضاف المصدر أن "قائمة المتهمين تضمنت (رنج حبيب سوراب) الذي تم اعتقاله في أربيل، و(محمد نجات) وهو موظف في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، و(هونر فخر الدين)، بالإضافة إلى متهم آخر من خارج محافظات إقليم كوردستان".

وأوضح أن "اثنين من المتهمين الكورد تم تسليمهما بالفعل إلى القوات الأمنية في كوردستان وهما محتجزان حالياً في أربيل، فيما لا يزال أحد المتهمين محتجزاً في بغداد لاستكمال التحقيقات معه".

وفي بغداد، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية لاحظت دراجة نارية يستقلها شاب وبرفقته فتاتين في شارع قناة الجيش شرقي بغداد، وبعد إيقافهم والترجل نحوهم قام صاحب الدراجة بإطلاق النار على القوة ولاذ بالفرار تاركاً دراجته فيما لاذت الفتاتين بالهرب نحو أحد دور التجاوز للاختباء فيه".

وأكد المصدر أنه "تمت ملاحقة الفتاتين واعتقالهما، كما عثرت القوة الأمنية على مخزن رصاص فارغ داخل الدراجة، وتبين أن الفتاتين من متعاطي المخدرات".