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في اليوم الأخير من زيارته .. نيجيرفان بارزاني يلتقي بن زايد في لندن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-18T07:15:27+0000
في اليوم الأخير من زيارته .. نيجيرفان بارزاني يلتقي بن زايد في لندن

شفق نيوز/ في اليوم الأخير من زيارته إلى بريطانيا أستُقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من قبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في محل إقامة الأخير.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم السبت أنه خلال اللقاء تمت مناقشة علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الإمارات، والوضع السياسي والانتخابات، والتنبؤات حول مستقبل العراق، وزيارة الجانبين إلى لندن، ولقائهما وحوارهما مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة بشكل عام، وعدد من المسائل ذات الإهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا واتفقا على تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات في المجالات كافة، وعلى أهمية بذل الجهود والعمل المشترك في إطار حفظ الاستقرار، ومعالجة صراعات وتوترات المنطقة، وتبادلا الآراء حول هذه المواضيع.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الأربعاء إلى لندن عاصمة المملكة المتحدة في زيارة رسمية التقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين بريطانيين آخرين.

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