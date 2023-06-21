في اليوم العالمي للموسيقى.. اربيل تحتضن أمسية فنية باغانٍ متنوعة (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان مساء يوم الاربعاء امسية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن الأمسية أقيمت على قلعة اربيل الاثرية حيث شهدت حضورا جماهيريا واسعا.

وقال بلال الجندي وهو فنان شارك في الامسية لوكالة شفق نيوز ان "الامسية تتضمن تقديم العديد من المقاطع الموسيقية العالمية، اضافة الى اغانٍ تراثية بعدة لغات أبرزها العربية والكوردية".

واضاف ان "جزء كبيرا من الامسية خُصص للاغاني التراثية القديمة العراقية لاسيما للفنانين المشهورين من الكورد والعرب".

ومن جانبها قالت الفنانة ديلان محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه الامسية يمكن من خلالها إحياء الأغاني والموسيقى التراثية العراقية وتعريفها مجددا للجماهير الموجودة كجزء من أصالة الفن العراقي".

واستمرت الامسية عدة ساعات قدم الفنانون من خلالها العديد من الاغاني ومع انها كانت تركز على التراث العراقي لكن اغانٍ اخرى عربية و غيرها كانت ضمن فعاليات الامسية، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للموسيقى في 21 حزيران/يونيو من كل عام. وتم تحديد هذا اليوم من قبل الاتحاد الدولي للموسيقى (International Music Council) عام 1982 بهدف تعزيز قيمة وأهمية الموسيقى في حياة البشر.

وتعتبر الموسيقى جزءًا أساسيًا من ثقافات وتقاليد الشعوب حول العالم، وتعبر عن المشاعر والأفكار والهوية الثقافية للأفراد والمجتمعات. تتنوع أنواع الموسيقى وأساليبها وأدواتها في مختلف الثقافات والتقاليد الموسيقية.

ويتم في اليوم العالمي للموسيقى؛ تنظيم حفلات موسيقية ومهرجانات في مختلف البلدان، حيث يتم تقديم العروض الموسيقية المتنوعة للجمهور. يهدف هذا اليوم إلى تعزيز التفاهم والتعاون الثقافي بين الشعوب من خلال اللغة العالمية للموسيقى.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات حول الموسيقى ودورها في المجتمع. كما يتم تنظيم فعاليات تعليمية لتشجيع الشباب على تعلم الموسيقى وتطوير مهاراتهم الموسيقية.