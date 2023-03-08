في اليوم العالمي للمرأة .. السليمانية تحتضن معرضا للنساء المعنفات (صور)

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أُقيم اليوم الأربعاء معرض للأعمال اليدوية للنساء المعنفات في مدينة السليمانية .

وقالت زيار جلال مديرة مديرية الضمان الاجتماعي في محافظة السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم بهدف دعم قابليات النساء المعنفات ودمجهن في المجتمع.

وأضافت ان المعرض الذي يتضمن أعمالا يدوية وحرفية نسائية أقيم بمشاركة (22) امرأة معنفة و(17) فتاة عاطلة عن العمل.

وبينت زيار ان المعرض عبارة عن نشاطات تلك النساء على مدار عام كامل.