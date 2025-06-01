في اليوم العالمي للطفل.. روانكه تطلق مشروع "لست وحدك"

شفق نيوز/ نظّمت مؤسسة روانگە، يوم الأحد، احتفالاً خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل في دار أيتام بمدينة أربيل.

وحضر الفعالية المدير التنفيذي لمؤسسة روانگە، إلى جانب فريق المؤسسة ومديري دار الأيتام، حيث شارك الجميع في تنظيم يوم مليء بالبهجة، تخللته عروض موسيقية وغنائية ومسرحية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتفاعلية متنوعة.

وأعرب الأطفال، عن سعادتهم وامتنانهم لمؤسسة روانگە على هذه المبادرة التي أدخلت الفرح إلى قلوبهم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مشروع "لست وحدك"، وهو أحد المشاريع المستمرة التي تنفذها مؤسسة روانگە بهدف دعم أطفال دور الأيتام وتحسين ظروفهم الحياتية.