في الموصل.. روانگه تفتتح معرض التوظيف بمشاركة 50 شركة

شفق نيوز- نينوى

افتتحت مؤسسة روانگه، اليوم الخميس، معرض التوظيف في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بمشاركة 50 شركة قدمت أكثر من 150 فرصة عمل.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم بالشراكة مع جمعية دجلة الزراعية، ويأتي هذا المشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) عبر بنك التنمية الألماني (KfW)".

وأضافت "يتضمن المعرض سلسلة من الجلسات المتخصصة لبناء قدرات المشاركين، واكتسابهم مهارات عملية تساعدهم في دخول سوق العمل".

وبينت "كما شهد اليوم الأول مشاركة أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص قدمت ما يزيد عن 150 فرصة عمل حقيقية للباحثين عن العمل من الموصل والمناطق المحيطة"، مضيفة "يستمر معرض التوظيف لمدة يومين، من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 6:00 مساءً".