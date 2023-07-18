في المناطق المتنازع عليها.. الديمقراطي والتغيير يؤكدان على خوض انتخابات المحافظات بقائمة موحدة

شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية اليوم الثلاثاء إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المقرر بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات الاتحادية، فيما أعلن الاتفاق مع حركة التغيير على خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها.

وقال علي حسين مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة ورابرين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز على هامش اجتماع وفد الحزب الديمقراطي مع حركة التغيير؛ أن "الحزب مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد من قبل رئاسة الاقليم وبالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات الاتحادية عن طريق فروعها في محافظات اقليم كوردستان".

واضاف ان "اجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات يعد أمراً ضرورياً بالنسبة لنا علما انه لايوجد اي مشكلة فنية في حال تم اجراء انتخابات برلمان مع انتخابات مجالس المحافظات".

وحول تعديل قانون الانتخابات من دائرة واحدة إلى 4 دوائر بين علي حسين ان "الديمقراطي الكوردستاني مع هذا المطلب لكن هذا الطلب جاء متأخرا في هذه الدورة وممكن اجراء انتخابات هذه الدورة بالنظام القديم ويتم تعديل القانون عن طريق البرلمان حتى يتسنى لنا إنتاج قانون متكامل متفق عليه".

وبخصوص تمثيل الاقليات أكد مسؤول المجلس أن "الحزب الديمقراطي كان ومايزال مع حقوق الجميع لكننا نجد أنه من الضروري أن تجلس تلك المكونات هي مع الأمم المتحدة لتحديد مطاليبها لا أن نحددها نحن".

وأشار القيادي الى أن "علاقات الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني علاقات متوازنة بسبب المشتركات التاريخية والسياسية بين الطرفين وقد عقدنا اجتماعات كثيرة وسنعقد اجتماعات اخرى".

وعن انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم اشار حسين أن "الحزب الديمقراطي مع وحدة الصف الكوردي والدخول بقائمة موحدة للأحزاب الكوردية في المناطق المتنازع عليها".

وبدوره كشف مسؤول غرفة انتخابات حركة التغيير دلير عبد القادر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن حركة التغيير مع دخول الكورد في المناطق المتنازع عليها بقائمة واحدة لضمان حقوق الشعب الكوردي في تلك المناطق وترك الخلافات حول المواقع والمناصب جانبا كون القضية قضية أرض وهو اقدس من كل تلك المسميات".

وعن نوايا الحزبين الرئيسين حول انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم اكد مسؤول الغرفة أن "الحزبين الرئيسين مع إجراء الدخول في قائمة واحدة ولهذا نحن ندعو لعقد اتفاق ستراتيجي موحد وتحت خطاب موحد يضمن حقوق الكورد في تلك المناطق".