في الفاتيكان.. مسعود بارزاني يلتقي البابا لويس الرابع عشر (صور)

شفق نيوز – الفاتيكان

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، في الفاتيكان، البابا لويس الرابع عشر.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قداسة البابا لويس الرابع عشر رحّب بمسعود بارزاني، فيما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة في المنطقة والعالم.

وأضاف البيان أن الجانبين تمنّيا أن يسود السلام والاستقرار في العالم، وأن تنتهي آلام ومعاناة الشعوب، كما قدّم كلٌّ من قداسة البابا لويس الرابع عشر والزعيم الكوردي مسعود بارزاني هدايا تذكارية لبعضهما البعض.

وفي صباح اليوم، وصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى الفاتيكان.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يرافق الزعيم بارزاني في هذه الزيارة وفد يتألف من آنو جوهر، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، وسفير العراق لدى الفاتيكان، وريزان حمه صالح، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا.

وتعد هذه الزيارة الثانية لبارزاني إلى الفاتيكان، حيث كان قد زارها سابقاً في عام 2014 واجتمع مع البابا فرنسيس.