"في الظل".. فيلم كوردي ينال الجائزة الأولى بمهرجان دهوك السينمائي (صور)

شفق نيوز- دهوك

حصد الفيلم الكوردي "في الظل" الجائزة الأولى لمهرجان دهوك السينمائي، مساء اليوم الثلاثاء، من بين 110 أفلام محلية وإقليمية وأجنبية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته 12 اختتم فعالياته مساء اليوم، بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة ضمن المسابقات المختلفة وسط حضور واسع من محبي السينما ونقادها إلى جانب ضيوف قدموا من مختلف دول العالم في حفل ختامي عكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها المهرجان على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح مسؤول إعلام المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، أن الفيلم الكوردي "في الظل" نال الجائزة الأولى ضمن فئة الأفلام الكوردية الطويلة، كما حصلت الفنانة سميرة حاجي على جائزة أفضل ممثلة كوردية في المهرجان، فيما نال الممثل الكوردي نظمي كريك جائزة أفضل ممثل، وحصل المخرج الكوردي آرش رخشا على جائزة أفضل مخرج كوردي.

وأشار إلى أن فيلم "كعكة الريس" حصل على جائزة "يلماز كونيه"، كما فاز "بورها وهابور" بجائزة أفضل سيناريو.

وفي فئة الأفلام القصيرة، أوضح عارف أن الفيلم الكوردي "ميكانيكي" نال جائزة أفضل فيلم، في حين حصل فيلم "والود" على جائزة أفضل فيلم أجنبي قصير، كما حاز فيلم "الكلمة الأخيرة" لبافي تايا بجائزة محافظة دهوك والتي ذهبت إلى المخرج خمكين صالح.

يذكر أن مهرجان دهوك السينمائي الدولي الثاني عشر انطلق في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة 110 أفلام من مختلف دول العالم واستمر لمدة ثمانية أيام تخللتها عروضاً سينمائية وندوات وحوارات فكرية حول واقع السينما وقضاياها المعاصرة.

وحمل المهرجان هذا العام شعار "الجفاف والتغيرات المناخية" في محاولة لربط الفن السابع بقضايا الإنسان والبيئة على مستوى العالم.