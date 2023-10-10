في الشهر العالمي.. حملة للتوعية بسرطان الثدي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية فعاليات شهر التوعية بأمراض سرطان الثدي اليوم الثلاثاء في مدينة فاروق الطبية بمشاركة عدد كبير من النساء والأطباء المختصة للتوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

وقالت الدكتورة ئاڵا شاڵی وهي مختصة بسرطان الثدي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "حملة شهر التوعية من أمراض سرطان الثدي هو حملة عالمية تنظم سنويا في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي حول سرطان الثدي وتشجيع النساء والرجال على إجراء فحص منتظم، والبحث عن علامات مبكرة للكشف عن هذا المرض الخطير".

وأضافت أن "هذه حملة التوعية بسرطان الثدي تساعد في تذكير النساء بأهمية الفحص الذاتي للثدي أولًا، والفحص لدى الطبيب ثانيًا، للتأكد من عدم وجود أي ورم أو أعراض غير طبيعية تؤشر بالإصابة بسرطان الثدي، وبالتالي طمأنة النساء على صحتهن، وكذلك مساعدتهن على العلاج المبكر قبل تفاقم المشكلة وصعوبة علاجها، كما و تعتبر حملة شهر التوعية بسرطان الثدي من طرق تقديم الدعم لكل امرأة تعاني من المرض، ومشاركتها بشكل معنوي لتعرف أنها ليست بمفردها، وكي يتجدد لديها الأمل للتعافي من المرض خلال رحلة العلاج.

وبينت الدكتورة ئاڵا ان الاصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر وتحتاج إلى الوقاية والحذر أكثر.

وعن أسباب سرطان الثدي قالت ئاڵا ان هنالك أسباب ظاهرة وهي قليلة جدا كالتدخين وكذلك عدم استخدام الثدي في الرضاع الطبيعية وغيرها من الأسباب لكن الأسباب الأكثر هي غير واضحة لغاية الآن.

والشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي أو الزهري تشرين الأول/أكتوبر، هي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006 حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي. كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.