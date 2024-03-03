في السليمانية.. 25 فناناً كوردياً ينظمون معرضاً تشكيلياً

شفق نيوز/ شارك 25 فناناً من مختلف مدن إقليم كوردستان، يوم الأحد، في معرض تشكيلي مشترك إستضافه المتحف الوطني في السليمانية، في أكبر تجمع للفنانين التشكيليين.

وذكرت هيفين عارف، عضوة منظمة فنون كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن المنظمة تحرص في كل عام على جمع أعمال الفنانين في معرض واحد للتعريف بمستوى هذه الأعمال وحجم التطور الذي يطرأ عليها، وقد تضمن هذا المعرض أعمالاً متنوعة في الرسم والنحت.

وأشارت إلى أن السليمانية "تقف في مقدمة مدن الإقليم في عدد وحجم المعارض المقامة فيها".

وبينت أن "الفنانين قدموا أنواع اللوحات إضافة إلى النحت، في معرض كبير أتفقنا للفنانين من السليمانية وباقي مناطق الإقليم ليكون باكورة عمل جديدة لهذا العام، حيث يشمل المعرض نحو 40 لوحة عن الطبيعة خصوصاً ونحن مقبلون على فصل الربيع، إلى جانب صور لشخصيات مبدعة في مجالات مختلفة".

وأضافت عارف؛ أن "الفنانين شاركوا بتقديم لوحاتهم بعد جهد فكري وزمني ليكون للوحات معنى عند المتلقي".

وأشارت إلى أن "المعرض شهد إقبالا من قبل الناس حتى من الذين لا يعرفون الأعمال التشكيلية وقد جذبهم اللون وفكرة الموضوع وطريقة التنفيذ، ونحن نهدف إلى إيصال الأفكار الجميلة للناس من خلال اللوحات".