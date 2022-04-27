في السليمانية وگرميان.. تظاهرات تطالب بالرواتب وتهديد بقطع الكهرباء

شفق نيوز / تجمع صباح الأربعاء، عدداً من موظفي مديرية توزيع كهرباء كرميان، أمام مبنى المديرية، للمطالبة برواتبهم الشهرية، فيما هددوا بقطع التيار الكهربائي.

مصدر محلي، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "الموظفين أمهلوا حكومة الإقليم 24 ساعة لتسليم رواتبهم مهددين بقطع التيار الكهربائي على المواطنين".

بدوره، قال ممثل عن المحتجين في مديرية توزيع كهرباء كرميان، محمد سابير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء أكثر الوزارات المنتجة والجالبة للأموال، ومن المجحف أن يكون وضع موظفيها هكذا، لهذا سنضرب عن الدوام ونستمر بالتظاهر إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا خلال 24 ساعة".

في شأن آخر، أفاد مراسل الوكالة، بأن عدداً من موظفي وأساتذة جامعة السليمانية تظاهروا صباح اليوم، أمام مبنى الجامعة وكذلك موظفي جامعة رابرين، للمطالبة بصرف رواتب شهر آذار المنصرم.

وقال المراسل إن الموظفين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخر وصرف الرواتب كل 30 يوماً، كما طالبوا الحكومة أن تصرف رواتب شهر نيسان لانتهائه حالياً.

ولفت إلى أن قرابة 7 وزارت لم تتسلم رواتبها الشهرية على الرغم من إعلان حكومة إقليم كوردستان ومنذ السابع والعشرين من الشهر الماضي، جدولاً لتوزيع رواتب شهر آذار.

وأوضح كذلك أن مصارف السليمانية لا تملك السيولة المالية الكافية لتوزيع الرواتب على جميع الموظفين، وما يتوفر لديها يومياً لايتجاوز أكثر من مليار ونصف دينار، حيث تقوم بتوزيعها على عدد قليل من الموظفين.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مراسل الوكالة، بأن المتطوعين في القطاع الصحي واصلوا الإضراب عن الدوام لليوم الرابع على التوالي، بسبب عدم إنصافهم بالتعيين.

وتشهد محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها منذ أشهر عدة، أزمة سيولة مادية في المصارف الحكومية أدت إلى تأخير صرف الرواتب على الموظفين ما أدى إلى خروج العديد من التظاهرات وإضراب عدد من المؤسسات الحكومية.