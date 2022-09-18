في السليمانية وكرميان.. مقاولون يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة

شفق نيوز/ طالب عدد من المقاولين وأصحاب الشركات في السليمانية وگرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، حكومة الإقليم بصرف مستحقاتهم المالية التي بذمتها.

وقال الممثل عن المقاولين المحتجين، فرهاد محمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أمام مصرف الإقليم في السليمانية، إن "حكومة الإقليم أوقفت صرف المستحقات المالية عن المشاريع المنفذة في عام 2014".

وأضاف محمد، أن "الحكومة صرفت جزءاً من تلك المبالغ بشكل دفوعات مالية لغاية عام 2016، لكن بعد ذلك التاريخ توقفت تلك الدفوعات"، مشيراً إلى "صدور كتاب من وزير المالية بتاريخ 18 نيسان المنصرم، يؤكد فيه إيقاف صرف مستحقات المقاولين دون بيان الأسباب".

وأكد ممثل المقاولين، التحدث إلى "إدارة مصرف الإقليم في السليمانية، وتم تأكيد مضمون الكتاب، بحجة تشكيل لجنة لمعرفة أبواب صرف تلك المبالغ"، لافتاً إلى أن "الكثير من المشاريع توقفت في السليمانية وإدارة گرميان، بسبب كثرة الديون التي لحقت بالإقليم بعد أحداث عام 2014".