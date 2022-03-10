في السليمانية وكرميان .. "المستحقات الشهرية" تجمع احتجاجات الكوادر الصحية والمحاضرين

شفق نيوز / نظم العشرات من موظفي الكوادر الصحية في محافظة السليمانية، يوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، مهددين باللجوء الى "الإضراب العام" في حال بقاء الأمور على حالها، فيما طالب محاضرون مجانيون إدارة منطقة گرميان بصرف منحهم الشهرية وتحويلهم على الملاك الدائم أسوة بمحاضري محافظات الوسط والجنوب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، ان "موظفي القطاع الصحي تظاهروا، اليوم، أمام مصرف السليمانية/1 في منطقة السراي، وسط المدينة، احتجاجاً على عدم توفر السيولة المالية في مصارف المحافظة لصرف مستحقاتهم المالية من رواتب شهر شباط المنصرم".

واضاف المراسل ان المحتجين تساءلوا عن أسباب عدم توفر السيولة المالية في مصارف السليمانية ولمرات عديدة بالرغم من أن سلطات المحافظة يرد اليها ملايين الدنانير كدخل للمحافظة، وطالبوا بتوفير السيولة المالية والا فسيكون الإضراب هو الحل لمواجهة هذه المشكلة.

وقد هدد اتحاد الكوادر الصحية في السليمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بالاضراب العام حال لم تتمكن حكومة الإقليم من صرف رواتب الموظفين خلال الأسبوع الجاري، فيما اعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم أمس الأربعاء عن الشروع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم ابتداءا من اليوم الخميس بدون اي نسب استقطاع ووفقا لجدولة منظمة من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.

يذكر أن اليوم تم توزيع رواتب موظفي الكوادر الصحية في محافظتي اربيل ودهوك دون أن تكون هنالك مشكلة تذكر في حين أن بنوك السليمانية وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية واجهتها مشكلة عدم توفر السيولة المالية الكافية لصرف مستحقات الموظفين والمواطنين دون توضيح أسباب ذلك.

من جهة أخرى نظم عدد من المحاضرين المجانيّين، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام إدارة گرميان بإقليم كوردستان للمطالبة بصرف المنح الشهرية.

وقال ديار احمد، وهو احد المحاضرين المجانيين المحتجين، لوكالة شفق نيوز اننا "نطالب بصرف المنح الشهرية التي اقرتها حكومة إقليم كوردستان، حيث لم نتسلم رواتبنا منذ عدة أشهر كما، ونطالب تحويلنا على الملاك الدائم أو بصفة عقود دائمة على ملاك وزارة التربية أسوة بباقي المحاضرين في الوسط والجنوب".

واضاف أحمد اننا "مضربون عن العمل تضامنا مع زملائنا من الكوادر التعليمية بسبب تأخير رواتبهم لكننا سنلجأ إلى التظاهر السلمي المستمر في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

يذكر أن مجلس المعلمين المعترضين قد اعلن الإضراب عن الدوام الرسمي مطلع هذا الأسبوع في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين وذلك بسبب تأخير صرف الراتب الشهرية الذي خلفه عدم ارسال بغداد لحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.