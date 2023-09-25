في السليمانية.. نقابة العمال تكشف إحصائية بالوفيات خلال 9 أشهر وتطالب بمحاسبة الشركات المقصرة

شفق نيوز/ كشفت نقابة العمال في السليمانية، يوم الاثنين، عن إحصائية بوفيات العمال خلال الأشهر التسعة الماضية وأسبابها، داعية الادعاء العام إلى محاسبة الشركات على عدم التزامها بشروط السلامة في مواقع العمل.

وقال رئيس النقابة جالاك رؤوف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم لقي العامل ديار أحمد رستم (34 عاماً) بعد سقوطه من بناية في مجمع (دايك) السكني في السليمانية وذلك بسبب عدم توفر مقومات السلامة والأمان في أماكن العمل".

وأشار إلى أن "الضحية منتسب في قوات البيشمركة وهو والد لطفلين".

وأضاف رؤوف "خلال شهر أيلول الجاري تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لعمال في مواقع العمل، وبذلك أصبح عدد وفيات العمال أثناء العمل 18 حالة خلال الأشهر التسعة الماضية وهذا عدد كبير يحتاج إلى الوقوف عنده".

ودعا رئيس النقابة الادعاء العام إلى التدخل والتحقيق في السبب الذي دفع بمنتسب البيشمركة إلى أن يتوجه إلى العمل كعامل بناء خلال أيام إجازته وعن غياب شروط السلامة في موقع العمل، مؤكداً أنه "لم تتم لغاية الآن محاسبة أي شركة استثمارية على عدم التزامها بشروط السلامة في مواقع العمل، كما ولم يُسمح لنا حتى بالتدخل في قضية وفاة العمال لمعرفة التفاصيل".

بدوره أكد مصدر صحي في السليمانية لوكالة شفق نيوز، مصرع منتسب في البيشمركة أثناء عمله كعامل بناء في أحد المشاريع الاستثمارية إثر سقوطه صباح اليوم من أعلى بناية سكنية وتوفي على الفور.

وأوضح أن "الضحية من مواليد 1989، متزوج وله طفلان، وحالياً جثته في دائرة الطب العدلي في السليمانية".