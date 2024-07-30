في السليمانية.. ندوة علمية لحل مشكلة الكلاب السائبة (صور)

شفق نيوز/ عقد في مدينة السليمانية، صباح يوم الثلاثاء، ندوة علمية موسعة بهدف معالجة مشكلة انتشار الكلاب السائبة في إقليم كوردستان، لمعالجة وإيجاد حلول علمية تمنع انتشار الكلاب في الأماكن العامة وداخل المدينة.

جاء ذلك، بالتعاون مع جامعة السليمانية وبحضور الجهات الحكومية المعنية والمدنية كافة، حيث عقدت الندوة العلمية لمعالجة المشكلة، بحسب الدكتورة نادية عبد الكريم، عميدة كلية الطب البيطري في السليمانية، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز.

وأضافت عبد الكريم، أن "الحلول المطروحة لحل المشكلة تضمنت تشكيل فرق صحية لجمع الكلاب السائبة وتسليمها للمكان المخصص لها على أن يكون المكان ملائم بيئياً وصحياً وغذائياً لتلك الكلاب وعدم فسح المجال لها ثانية للعودة إلى المدينة".

ويعاني العديد من المواطنين في إقليم كوردستان، وخاصة الأطفال في المدارس الابتدائية، من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في الشوارع والطرقات، فضلاً عن انتشارها في المحلّات السكنية وقرب الدوائر الرسمية وسواها.

وتشكل الكلاب السائبة خطراً على حياة المواطنين، لأن بعضها مصاب بأمراض خطيرة تنتقل الى الإنسان عن طريق الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت السريع، ما يجعل من الأولوية بمكان معالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.