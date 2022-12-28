في السليمانية.. مهرجان رأس السنة يفتتح سوقاً خاصاً بالكسبة ومنتجاتهم (صور)

شفق نيوز/ افتتح مهرجان رأس السنة المقام في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، سوقاً خاصاً للكسبة شارك فيه العشرات من كلا الجنسين بمنتجاتهم.

وقالت هاوناز وهاب، احدى المشاركات في السوق، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا السوق هو واحد من النشاطات المستمرة لمهرجان رأس السنة في السليمانية ويهدف الى خلق اجواء خاصة بأعياد رأس السنة الميلادية".

وبينت ان "عدد المشاركين في هذا السوق 80 كاسباً وكاسبة قاموا بعرض منتجاتهم، وأغلبها يدوية وبعضها متعلقة بأعياد الميلاد"، مشيرة الى ان "السوق الذي اقيم في شارع سالم عصر اليوم سيستمر لمدة ثلاثة أيام".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان السوق يفتح أبوابه للمواطنين من الساعة الرابعة عصر ولغاية الساعة الحادية عشر مساء اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الجمعة المقبل.