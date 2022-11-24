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في السليمانية.. مقتل مدني واصابة اثنين من الاسايش بمشاجرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T17:23:41+0000
في السليمانية.. مقتل مدني واصابة اثنين من الاسايش بمشاجرة

في السليمانية.. مقتل مدني واصابة اثنين من الاسايش بمشاجرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في السليمانية، مساء اليوم الخميس، بمقتل مواطن واصابة منتسبين اثنين من قوات الاسايش بمشاجرة وسط المدينة، فيما أوضحت مديرية الأسايش تفاصيل المشاجرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة نشبت بين مفرزة تابعة لقوات الاسايش ومجموعة من المواطنين في منطقة بختياري نتج عنها اصابة منتسبين اثنين ومواطن".

وبين ان "المواطن فارق الحياة اثناء نقله الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان سبب المشاجرة لم يتبين.

من جانبها، قالت مديرية اسايش السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال قيام قوات الاسايش بواجبها الرسمي وتنفيذ إجراءاتها القانونية والأمنية في المناطق ورغم وجود حاجز امني، عبرت سيارتان الحاجز وقام من فيهما إطلاق النار على القوات الامنية ما أدى إلى إصابة عنصرين أمنيين.

واشارت الى انه تم القبض على مطلق النار مصاباً بجروح، واعتقل المتهم الثاني، موضحة انه بعد التحقيق تبين أن أحد المتهمين كان يحمل عتاد اسلحة (267 رصاصة وذخيرة) وكان ينوي الهروب بها خلافاً للقانون.

واكدت انه تم اجراء تحقيق شامل وبحسب المعلومات الأولية فإن المتهم مطلوباً من قبل القضاء.

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