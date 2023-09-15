في السليمانية .. مقتل شخصين أحدهما بإطلاق نار والآخر بانفجار

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون الألغام في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، بأن مدنياً لقي حتفه جراء انفجار لغم أرضي في قضاء "بينجوين".

ووقع الحادث في تمام الساعة الـ 7 صباحا في قرية "هوشياري" التابعة لناحية "نالپاريز" في القضاء المذكور، وفقا لبيان صادر عن المديرية.

وأشار البيان إلى أن الضحية من سكان القرية ويُدعى (مقداد قادر حسن)، وقد توفي على الفور من انفجار لغم في مكان الحادث.

وفي حادث آخر قتل شخص إثر تعرضه إلى إطلاق نار مباشر قرب الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع في الساعة الخامسة من صباح اليوم إذ تم العثور على رجل يبلغ من العمر 60 عاما مصابا بالقرب من المسجد الكبير في السليمانية بجرح ناجم عن طلق ناري.

وتشير المعلومات إلى أنه بعد نقل الرجل على المستشفى توفي هناك متأثرا بالجروح الخطيرة التي أُصيب بها.