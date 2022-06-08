سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"هموم المرأة وروعة الطبيعة" في معرض تشكيلي بالسليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T20:41:56+0000
"هموم المرأة وروعة الطبيعة" في معرض تشكيلي بالسليمانية.. صور

شفق نيوز/ اقامت الفنانة التشكيلية "ناز ميرزا"، يوم الأربعاء، معرضاً للصور في مدينة السليمانية باقليم كوردستان تناولت فيه "هموم المرأة وروعة الطبيعة".

وتميل اللوحات في معرض "الفرشة والرخام"، الى تصوير مكونات وتعابير المرأة، بحيث تثير انتباه المتلقي وتلهمه برؤى وأفكار وجماليات.

وقدمت "ناز ميرزا " 43 لوحة متنوعة الاتجاهات مابين التكعيبية والواقعية اذ طغت عليها ألواناً صارخة عبرت من خلالها عن هموم المرأة وروعة الطبيعة وبعضها رسمتها بالألوان الزيتية.

وعن نتاجاتها قالت ناز لوكالة شفق نيوز، "كما ترون فأن المرأة والطبيعة تكاد تطغى على معظم اعمالي، ذلك كوني أرى أن المرأة هنا مازالت تبحث عن هويتها ولم تأخذ حقها الطبيعي في الحياة، لذا فهي بحاجة الى التحرر والانطلاق نحو رسم حياتها كما تهواها".

وأضافت "اعشق الطبيعة التي ننتمي اليها، فنحن جزءاً منها وهي جزء من لوحاتي، كما واعشق الالوان الزيتية الصارخة والزاهية كالاحمر والاصفر، وكرمز لصرخة المرأة والطبيعة معاً بوجه المجتمع الذكوري المتعالي عن المرأة".

وانطلق المعرض عصر اليوم في قاعة فندق هايكريس وسط السليمانية ويستمر لمدة يومين .

related

"نجمع الألوان".. معرض تشكيلي في السليمانية (صور)

Date: 2021-01-21 16:25:18
"نجمع الألوان".. معرض تشكيلي في السليمانية (صور)

صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

Date: 2021-03-08 12:46:03
صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

صور.. أعمال تشكيلية عالمية على أرض السليمانية

Date: 2021-03-02 14:15:38
صور.. أعمال تشكيلية عالمية على أرض السليمانية

اعتقال 9 اشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف اصابات في السليمانية

Date: 2022-02-14 08:41:24
اعتقال 9 اشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف اصابات في السليمانية

صور.. انطلاق فعاليات المهرجان الطبي الأول في السليمانية

Date: 2021-10-01 15:02:14
صور.. انطلاق فعاليات المهرجان الطبي الأول في السليمانية

صور .. السليمانية تعتقل شخصا اختطف امرأتين من داخل منزلهما بقوة السلاح

Date: 2021-02-14 07:40:13
صور .. السليمانية تعتقل شخصا اختطف امرأتين من داخل منزلهما بقوة السلاح

إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه

Date: 2020-04-13 13:30:42
إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه

كورونا في السليمانية.. ثلاث حالات وفاة و81 مصابا بحالة خطرة

Date: 2020-06-20 11:33:46
كورونا في السليمانية.. ثلاث حالات وفاة و81 مصابا بحالة خطرة