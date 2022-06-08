"هموم المرأة وروعة الطبيعة" في معرض تشكيلي بالسليمانية.. صور

شفق نيوز/ اقامت الفنانة التشكيلية "ناز ميرزا"، يوم الأربعاء، معرضاً للصور في مدينة السليمانية باقليم كوردستان تناولت فيه "هموم المرأة وروعة الطبيعة".

وتميل اللوحات في معرض "الفرشة والرخام"، الى تصوير مكونات وتعابير المرأة، بحيث تثير انتباه المتلقي وتلهمه برؤى وأفكار وجماليات.

وقدمت "ناز ميرزا " 43 لوحة متنوعة الاتجاهات مابين التكعيبية والواقعية اذ طغت عليها ألواناً صارخة عبرت من خلالها عن هموم المرأة وروعة الطبيعة وبعضها رسمتها بالألوان الزيتية.

وعن نتاجاتها قالت ناز لوكالة شفق نيوز، "كما ترون فأن المرأة والطبيعة تكاد تطغى على معظم اعمالي، ذلك كوني أرى أن المرأة هنا مازالت تبحث عن هويتها ولم تأخذ حقها الطبيعي في الحياة، لذا فهي بحاجة الى التحرر والانطلاق نحو رسم حياتها كما تهواها".

وأضافت "اعشق الطبيعة التي ننتمي اليها، فنحن جزءاً منها وهي جزء من لوحاتي، كما واعشق الالوان الزيتية الصارخة والزاهية كالاحمر والاصفر، وكرمز لصرخة المرأة والطبيعة معاً بوجه المجتمع الذكوري المتعالي عن المرأة".

وانطلق المعرض عصر اليوم في قاعة فندق هايكريس وسط السليمانية ويستمر لمدة يومين .