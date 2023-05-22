في السليمانية.. محتجون يطالبون بتعويضات عن أراضٍ استولت عليها شركات تجارية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي السليمانية، يوم الاثنين، احتجاجاً على سيطرة بعض الشركات التجارية على أراضيهم.

وقال ممثل المحتجين كمال محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قرابة 2000 قطعة أرض زراعية تم الاستيلاء عليها من قبل شركات، وقد تم تعويض أصحاب 1200 قطعة أرض فقط من قبل وزارة البيشمركة، إلا أن أصحاب 800 قطعة أرض لم يتسلموا أي تعويض".

وأضاف أن "تلك الشركات التي استولت على الأراضي أكدت أنها تعمل بدعم شخصيات متنفذة في السليمانية، وقد طالبنا نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني لمرات العديدة بحل هذه المشكلة، إلا أن مسؤولي مكتبيهما لم يسمحوا لنا بالتحدث معهما".

وطالب المحتجون رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، بالتدخل لحل الموضوع والتحقيق فيه وإرجاع الحق للأهالي، وفق وصفهم.