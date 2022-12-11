في السليمانية.. غرامات مالية على سائقي مركبات الأجرة المخالفين للتعليمات

شفق نشوز/ جددت نقابة سائقي مركبات الاجرة في السليمانية، يوم الاحد، تأكيدها على الالتزام بالتعليمات الخاصة خطوط العمل داخل المدن وخارجها، محذرة من ان المخالف سيتحمل غرامات مالية.

وقال رئيس النقابة آزاد أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في عام 2015 عندما تم اتخاذ قرار إصدار لوغو لسيارات الاجرة والزام أصحابها باستخدامه، تم ايضا تحذير جميع سائقي سيارات الأجرة من أنه إذا كان يعمل على خط نقل خارج المدينة فلا يمكنهم العمل في المدينة والعكس صحيح".

وأضاف أن "مخالفة اي سائق لتلك الارشادات خصوصا سائقي الطرق الخارجية فسيعاقب بغرامة مالية قدرها 1.5 مليون دينار، فيما سيغرم 750 الف دينار كل سائق لديه خط داخلي قام بتغيير خطه او نقل مواطنين الى خارج المدينة".