في السليمانية.. عاشوراء مراسم تجمع التنوع المذهبي والديني والقومي

شفق نيوز/ في إقليم كوردستان، تبدأ مراسم إحياء الشعائر الحسينية منذ الأول من شهر محرم وتستمر لغاية يوم العاشر من شهر محرم، ولا شك في أن الفعاليات والطقوس تختلف عما هي عليه في محافظات الوسط والجنوب العراقي، لكن الطقوس العاشورائية حاضرة في السليمانية بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظة.

ولتسليط الضوء أكثر على الشعائر الحسينية في السليمانية يقول عيسى البرزنجي ممثل المجلس الاعلى في إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز: "بدايات إقامة المجالس المحلية في السليمانية تعود إلى اكثر من 26 عاماً في حسينية الامام الحكيم في محافظة السليمانية لإحياء مراسم عاشوراء".

ويشير البرزنجي إلى "وجود اختلاف في إقامة مثل هذه المراسم في إقليم كوردستان عن بقية المحافظات كوننا نراعي دائماً خصوصيات كل منطقة وكل محافظة"، مؤكداً أن "الهدف من إقامة هذه المناسبات هو التعريف بأهل البيت وبيان أننا جميعاً مسلمون فليس هناك فرق بين ملّة وأخرى أو بين مذهب وآخر.

واضاف ان "المراسم تبدأ منذ الساعة الثامنة والنصف مساء، كل يوم ابتداء من الأول من شهر محرم الحرام ولغاية ليلة العاشر منه وتتضمن فعاليات المراسم الليلة هي قراءة القرآن الكريم وإلقاء المحاضرات الدينية باللغة الكوردية واحيانا العربية وكذلك إلقاء القصائد والمراثي الحسينية باللغة العربية والكوردية وكذلك اللطم".

وبين البرزنجي ان "المشاركين في مراسم كل ليلة هم من الكورد والعرب ومن الشيعة والسنة ومن غير المسلمين، كما اكد على انه ليليا يتم توزيع الطعام على المشاركين في المجلس".

فيما بين الشيخ عصمت الخاقاني إمام وخطيب حسينية الحكيم في حديثه لمراسل شفق نيوز، انه "بعيداً عن الطقوس الحسينية خلال شهر محرم الحرام، قريباً من روحانية أيام عاشوراء وما تمثله من معنى ضد الظلم والاضطهاد، فإن التنوع المذهبي والديني والقومي ينصهر أمام مبادئ ثورة الحسين".

واضاف الخاقاني ان "ليالي محرم توحد الجميع وثورة الامام الحسين ثورة انسانية واصلاحية جاءت لتغير الحال نحو الأفضل والارتقاء بالإنسان كما أراده الله".