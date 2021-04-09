في السليمانية.. طالب كوردي يخالف المألوف في عيد ميلاده (صور)

شفق نيوز/ يحتفل الكثير منا بمناسبة عيد ميلاده بإقامة حفل صغير أو كبير بحسب قدرته المادية، وهو يوم لتقديم الهدايا الكثيرة والمتنوعة للمحتفى به، هذا ما اعتدنا عليه، إلا أن طالباً جامعي في السليمانية خالف المألوف تماماً لقيامه هو بتقديم الهدايا للآخرين وبأضعاف ما قد يتلقاه أي شخص من هدايا في عيد ميلاده.

مبست عباس، طالب في المرحلة الثالثة بقسم الرياضيات في جامعة السليمانية، وهو من قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

يقول عباس لوكالة شفق نيوز "الكتاب خير صديق للإنسان خاصة ونحن نعاني من تداعيات وباء كورونا وما تسبب به من تدني مستوى التعليم جراء اغلاق المدارس والكليات، والبقاء في البيت لفترة اطول".

ويضيف "لهذه الاسباب بادرت بفكرة اقامة نشاط ثقافي في يوم عيد ميلادي من خلال عرض ثمانية الاف كتاب من مختلف العناوين والمصادر سياسية واجتماعية واقتصادية وكتب اطفال".

ويتابع عباس "قمت بعرض الكتب امام حديقة جامعة جرو في قضاء جمجمال لتشجيع الناس على القراءة والمطالعة لتكون لي بصمة ثقافية في المدينة, من خلال اهداء كتاب لكل زائر تعبيرا مني عن حبي للكتاب واهميته في الحياة".