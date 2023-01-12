في السليمانية .. شاب يقتل والده والشرطة تلقي القبض عليه

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص أقدم على قتل والده في أحد أحياء مركز مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه وبعد وقوع حادث قتل بعد ظهر اليوم في حي كاني كورده في السليمانية، أمر قائد شرطة محافظة السليمانية مديرية شرطة المحافظة قسم مكافحة الجريمة بإجراء التحقيق للعثور على المتهم والقاء القبض عليه.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة شرعت بالتحقيق وتبيّن أن الابن هاجم والده بسكين وقتله ولاذ بالفرار، وبعد عمليات التفتيش تم التمكن من العثور على المجرم واعتقاله من قبل قسم شرطة مكافحة الجريمة.

وأضاف البيان أنه، في الوقت الحالي ، تم إيقاف المتهم (اـ ه ـ ا ‌) بقرار من القاضي ووفقا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا إلى أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة.