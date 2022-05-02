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في السليمانية.. ضابط يؤدي صلاة العيد ويرتكب مجزرة دموية بزوجته واطفاله

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T06:48:52+0000
في السليمانية.. ضابط يؤدي صلاة العيد ويرتكب مجزرة دموية بزوجته واطفاله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الإثنين، بأن رجلاً أقدم على قتل اربعة من عائلته واصابة شخصين آخرين باطلاق النار من مسدسه في قضاء جمجمال بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجاني توجه بعد اداءه صلاة العيد إلى بيت اهل زوجته في منطقة "سنكاوي" في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، موضحاً أنه نتيجة لخلاف عائلي أقدم الجاني على قتل زوجته واطفاله الثلاثة بمسدس كاتم كان بحوزته وقد اصاب شخصين آخرين من عائلة زوجته .

واضاف المصدر أن قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى طوارئ السليمانية، وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث وبحق الجاني الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، موضحاً أن الجاني ضابط برتبة نقيب طوارئ الداخلية.

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