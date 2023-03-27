في السليمانية.. إحصائية "مخيفة" لمركز للأمراض السرطانية خلال يوم واحد

شفق نيوز/ اعلن مركز "هيو" للأمراض السرطانية في السليمانية، يوم الاثنين، انه استقبل قرابة 1000 مريض وأجرى نحو 4000 فحص مختبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية استقبل 990 مريضاً وأجرى 3995 فحصاً مختبريا للمرضى".

وبين أن "239 مريضاً تلقوا علاجاً كيمياوياً، وخضع 225 مريضاً للموجات فوق الصوتية والصدى والأشعة، فيما تم إدخال 85 مريضاً إلى قسم الطوارئ، كما زار 588 مريضاً قسم الصيدلة وتسلموا الأدوية اللازمة، كذلك تم إرقاد 68 مريضاً داخل أقسام المركز المختلفة".