في السليمانية.. تماثل شاب من واسط للشفاء بعد إصابته بالحمى النزفية

أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، يوم الاثنين، تماثل شاب من سكان محافظة واسط للشفاء بعد إصابته بفيروس الحمى النزفية.

وذكرت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المريض البالغ من العمر 23 عاماً راجع مستشفى (شار) في السليمانية منذ 10 أيام، بعد معاناته من آلام شديدة في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، وهي من الأعراض المعروفة للحمى النزفية.

وأضافت أن أحد أقارب المريض كان قد توفي سابقاً في جنوبي العراق نتيجة الإصابة بالمرض ذاته، ما عزز الشكوك الطبية حول حالته.

وأوضحت المديرية، أن الكوادر الطبية في مستشفى شار أخذت نماذج للفحوصات المختبرية من المريض، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد، حيث أكدت النتائج إصابته بفيروس الحمى النزفية.

وأشارت إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى (شار) باشر فوراً بتقديم الرعاية والعلاج اللازمين للمريض، مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة قبل وصول الحالة إلى مرحلة النزيف.

وبيّنت مديرية الصحة في السليمانية، أن المريض خضع خلال الأسبوع الماضي لمتابعة طبية دقيقة ورعاية صحية مستمرة، مؤكدة أن حالته الصحية استقرت بشكل كامل وغادر المستشفى بعد تعافيه.

وأفاد مصدر طبي في محاظة كركوك، يوم الأربعاء الماضي، بإدخال امرأة في الحجر الصحي بإحدى المؤسسات في المحافظة للاشتباه بإصابتها بـالحمى النزفية.

وتدعو الجهات الصحية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب الذبح العشوائي والتعامل المباشر مع الحيوانات من دون وسائل حماية، للحد من خطر انتقال العدوى.