في السليمانية.. تحويل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة الي مدرسة يثير قلق الجمعيات الإنسانية

شفق نيوز/ اعلنت جمعية "اوتيزم كوردستان" الإنسانية في السليمانية، يوم الاثنين، عن رفضها تحويل مركز أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مدرسة ابتدائية

وقال مسؤول الجمعية في السليمانية، ئارس عثمان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن قرار تحويل مركزاً لتعليم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية الي مدرسة ابتدائية يعد "قراراً مجحفاً بحق العشرات من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".

واضاف ان "هذه البناية قد تم انشاؤها من قبل خيرين بهدف ان تكون مركزا للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ اربع سنوات هناك مشاكل كبيرة متعلقة بهذه البناية".

واشار الى ان "هذا المركز يضم اكثر من 150 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويله إلى مدرسة يعني الضرر بـ150 عائلة".

وطالب ئارس وزارة التربية والمديرية العامة للتربية في السليمانية بالعدول عن هذا القرار المجحف بحق هذه الشريحة.