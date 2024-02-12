في السليمانية.. تحديد أجور "مجالس الفاتحة" وتحذير للأئمة والخطباء

شفق نيوز/ طالبت مديرية أوقاف محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، جميع الأئمة والخطباء بعدم المطالبة بأي مبالغ مقابل إيجار قاعات مجالس الفاتحة أو أغراض أخرى.

وجاء في إعمام للمديرية، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى جميع الأئمة والخطباء في حدود المديرية: "من أجل المصلحة العامة وعدم إثقال كاهل المواطنين بمصاريف إقامة مجالس الفاتحة وكذلك حصول مشكلات لموظفي الأوقاف، يتوجب الالتزام بالتعليمات ومنها عدم تدخل إمام وخادم الجامع في مسألة تأجير الخيم والسرادق وتوفير قراء القرآن لمجالس الفاتحة".

ووجهت المديرية، بعدم طلب أية مبالغ مقابل تأجير القاعات لمجالس الفاتحة أو الأغراض الأخرى، والتزام قارئ القرآن بالسعر المحدد من وزارة الأوقاف والذي يتراوح مابين 50-75 ألف دينار فقط.

وطالبت بعدم السماح بإعداد وتوزيع القهوة والشاي خلال إقامة مجالس العزاء في الجوامع، لانها تتسبب بإثقال كاهل المواطنين وأصحاب العزاء بمبالغ كبيرة، ومن جهة أخرى تتسبب باتساخ وتشويه معالم الجامع وترك الفضلات والأزبال التي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

وبحسب المديرية، يجوز أثناء مجالس العزاء وبهدف تقديم التسهيلات "الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية لقراءة القرآن"، مطالبة المواطنين وجميع الجهات بـ"تنفيذ النقاط أعلاه لأجل المصلحة العامة".