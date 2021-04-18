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في السليمانية.. امرأة تقتل زوجها طعنا بسكين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T13:30:36+0000
في السليمانية.. امرأة تقتل زوجها طعنا بسكين

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأحد، بقيام امرأة بقتل زوجها طعناً بسكين، شرقي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شرطة قضاء سيد صادق تلقت بلاغا عن حادث قتل في حي "فرمان بران" في القضاء لتتوجه على الفور قوة من شرطة "حسار" وفرق من القسم الجنائي الى محل الحادث، وتبين أن امرأة قامت بقتل زوجها وتم القبض عليها وضبط السكين الذي نفذت به الجريمة.

وأضافت أن المتهمة (پ، ح، ح) من مواليد العام ١٩٨٠ وزوجها المجنى عليه يدعى (س، ع، أ) من مواليد ١٩٨٤، مشيرة إلى أن المتهمة اعترفت بارتكابها الجريمة وتم توقيفها بقرار من القاضي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.

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