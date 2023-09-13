في السليمانية.. الكوادر التربوية والصحية تباشر الإضراب عن الدوام

شفق نيوز/ قرع المحاضرون المجانيون، والكوادر الصحية والتمريضية، في السليمانية، يوم الأربعاء، جرس الإضراب العام عن الدوام بسبب عدم "الإنصاف" وتأخر صرف الرواتب.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين، كارزان فيزيك، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "إننا اليوم نقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفي الوقت نفسه نقرع جرس الإضراب عن الدوام وعدم دخول قاعات الدراسة، أمام مبنى تربية السليمانية احتجاجاً على الإهمال الذي نتعرض له نحن المحاضرين المجانيين".

وأضاف "إننا ومنذ ثمان سنوات نعمل بجد وبإخلاص خدمة للعملية التعليمية في السليمانية لكننا لم نحصل على حقوقنا المهنية فلغاية الآن لم يحسم أمرنا ومواقعنا المهنية".

وأوضح أن "المحاضرين المجانيين مع جميع مطالب الكوادر التعليمية والموظفين الحكوميين مطالبين بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة".

بدوره قال رئيس نقابة الكوادر الصحية والتمريضية هاوزين عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "بعد مضى الـ72 ساعة على المهلة التي تم منحها للحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان وبسبب عدم استجابتهما لمطالبنا، قررنا الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات الصحية اعتباراً من نهاية دوام اليوم الأربعاء ولحين الاستجابة السريعة لمطالبنا".

وأضاف "مراعاة لحياة الناس سيكون هنالك دوام للكوادر الصحية في بعض المراكز الحرجة كمستشفى الحروق ومركز الغسيل الكلوي وقسم خدج الأطفال والعناية المركزة وسيكون الإضراب داخل المستشفيات بنسبة 90%".

وأكد أن "مطالبنا لا تقتصر على صرف راتب شهر واحد بل يجب على الحكومة صرف راتب شهريّ آب وتموز الماضيين".