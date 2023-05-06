في السليمانية .. العثور على قطعة أثرية تعود إلى العهد الساساني (صور)

شفق نيوز/ اعلنت دائرة آثار محافظة السليمانية، اليوم السبت ، العثور على قطعة اثرية تعود للعهد الساساني في منطقة "شاربازير" والتي تم نقله فيما بعدُ إلى مديرية آثار السليمانية.

ووفقا للمعلومات التي نقلها مراسل وكالة شفق نيوز، ، فإن عمر القطعة -والتي هي عبارة عن "جرة" من مادة الفخار- تعود إلى العصر الساساني.

هذا ومن المقرر في الأيام القليلة المقبلة القيام بالتنقيب من قبل فريق متخصص بالآثار في المنطقة التي تم العثور فيها على تلك الجرة لمعرفة ما إذا كان هناك أي قطع أخرى أخرى.

بدوره كشف مدير آثار محافظة السليمانية حسين غريب تفاصيل العثور على على الجرة الاثرية، وقال لوكالة شفق نيوز، إن الجرة التي تم العثور عليها تعود للعهد الساساني وعمرها يتجاوز الفين عام قبل الميلاد.

واضاف ان الجرة التي تم العثور عليها في إحدى مزارع منطقة "شاربازير" في السليمانية من قبل فلاحين، وقد تم اخبارنا عن طريق مديرية اسايش السليمانية بوجود قطع أثرية في إحدى المزارع.

وبين غريب ان القطعة التي تم العثور عليها تم نقلها إلى مديرية الآثار، والآن يتم التنقيب بدقة عن تفاصيل تلك القطع.