في السليمانية.. العثور على جثة رجل كوردي بعد 4 أيام من اختفائه

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في السليمانية، يوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل في احد المنازل قضى بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً يبلغ من العمر 45 عاماً اختفى قبل أربعة أيام وجرى البحث والتحري عنه من قبل قوات الاسايش وصباح اليوم تم العثور على جثته في منطقة (كنه سوره) وسط السليمانية في أحد المنازل".

وبين أن "الرجل تم قتله من قبل متهمين من القومية العربية وقاموا بدفنه في ذلك المنزل".

فيما أكد مسؤول التحقيقات في اسايش السليمانية العميد بيشتوان بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان "عملية البحث والتحري عن جثة القتيل جرت وفقاً لأمر من قاضي التحقيق وقد تم إلقاء القبض على المتهمين والان يجري التحقيق معهم لمعرفة تفاصيل الحادث".

واضاف ان "المواطن المقتول هو من أهالي بكرجو ويعمل كسائق والقتلة من خارج إقليم كوردستان".