في السليمانية.. "الطرشي" ضيف دائم على موائد الإفطار (صور)

شفق نيوز / تشترك الأسر العراقية في محافظة السليمانية خلال شهر رمضان المبارك، بوجود بعض أصناف الطعام على موائدهم رغم تنوع واختلاف الأطعمة والأكلات خلال أشهر العام.

"المخللات" أو ما يعرف بـ(الطرشي) أو (ترشيات) كما يسميها أهالي السليمانية، من الأصناف التي تلقى إقبالاً واسعاً في الشهر الفضيل، من سكان السليمانية.

ويجمع أهالي المحافظة، على أن هذا الصنف من الأطعمة يضيف نكهة خاصة ومذاقاً مميزاً، حيث تزداد رغبتهم بتناوله خصوصاً مع وجبات الإفطار والسحور.

وتشهد الأسواق الشعبية بمحافظة السليمانية في شهر رمضان حضور "المخللات" بشكل ملحوظ أمام المحال التجارية، والتي يعتبرها العراقيون من أساسيات سُفر وموائد طعامهم.

وكالة شفق نيوز، أجرت جولة في سوق مولوي، والتقت بباوان كريم، الذي يعمل بائعاً لـ"المخللات" أو "ترشيات" كما يسمونها في السليمانية، بلغتهم الدارجة، للتعرف أكثر عن سر شراء المواطنين لتلك الأصناف بشكل كبير خلال شهر رمضان على وجه الخصوص.

وقال باوان، في بداية حديثه إن "المخللات من المقبلات الضرورية التي توضع على سفر الطعام لفتح الشهية"، مرجعاً سبب وجودها بشكل رئيسي على موائد الإفطار، إلى إن "الصائم يكثر من شرب الماء والسوائل التي بدورها تحرمه من تناول طعام الإفطار، حيث تعمل المخللات على جذبه للطعام لمذاقها المميز".

ويُعتبر مخلل (الخيار والزيتون) من أكثر الأنواع بيعاً في الشهر الفضيل، إلى جانب أنواع أخرى من المخللات المرغوبة للمواطنين كالباذنجان المكدوس والباذنجان الأحمر، والليمون المكدوس، والفلفل الأصفر، وكذلك الأحمر المطحون، والجزر.

اتقان التخليل

ويفضل المواطنون في السليمانية، شراء المخللات أو "الطرشيات" من الأسواق عن إعدادها في البيوت، نظراً لإتقان عملية التخليل وتفاوتها بين التاجر والمواطن.

وتابع باوان: "الكثير من سيدات المنزل (ربات البيوت) لا تقدر على وضع (الملح والماء بالشكل المطلوب والمحدد)، ويؤثر ذلك على طعم ولون (الطرشي)، لأن لها مقادير ووصفات محددة في التجهيز ونحن نصنعها بصورة محلية ووفق المقادير التي اعتاد عليها الزبائن".

مذاق مختلف

المواطنة هوراز أحمد، قالت إنها تفضل "مخلل الزيتون والباذنجان" عن باقي الأصناف الأخرى، ونوهت لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ما تفضله تعد من المخللات الأقل في درجة الملوحة وفترة التخزين".

وأضافت أنها "تتناول هذه الأصناف خاصة في شهر رمضان، لما لها من مذاق مختلف، بالإضافة إلى أنها فاتحة للشهية"، موضحةً أن "مائدة إفطار أسرتها لا تخلو من المخللات".

وذكرت أن في رمضان "يتم إعداد وبيع أنواع مختلفة خاصة دون الأشهر الأخرى منها (مخلل الخيار المحشي، والليمون مع الفلفل الأحمر، الفلفل المكبوس، الباذنجان المحشى)".

الأنواع والأسعار

وعن الأنواع أكمل باوان حديثه بالإشارة إلى الأنواع الموجودة الآن هي المخلل والمدبس بـ(الدبس والرمان، والتمر الهند، والعنبة، وماء الشونذر، والخل الأبيض) ويكثر الإقبال على المخلل العادي، وما يسمى عند الناس بالـ(المشكل) ويوجد نوع خاص لأهالي السليمانية ونوع خاص من الخل المحلي".

وعن الأسعار، أشار باوان، إلى أن "الأسعار تبدأ من (2000) دينار عراقي، وتصل إلى (5000) الف دينار، للكيلو غرام الواحد".