في السليمانية.. اعتقال متهم بالقتل بعد 12 عاما من ارتكابه الجريمة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان اليوم الإثنين، اعتقال شخص ارتكب جريمة قتل وهرب من المدينة عام 2010.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، انه في 16 آذار من عام 2010 قتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية وفر المتهم بقتله من المدينة حينها وبدأت الشرطة تحقيقاتها وتحصلت على معلومات من مكان الجريمة بأن القاتل شخص عائد من الخارج وهو من اهالي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

واشار البيان الى ان قوات الشرطة تمكنت اليوم الاثنين 22 آب 2022 من اعتقال المتهم بالتعاون مع شرطة گرميان، لافتا الى المتهم أقر بارتكابه الجريمة من خلال استدراج الضحية من قضاء كلار الى السليمانية وقام بقتله ومن ثم لاذ بالفرار إلى أوروبا.

وأشار البيان إلى ان المتهم يدعى (أ أ خ) من مواليد 1990 وتم اعتقاله بقرار من القاضي وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.