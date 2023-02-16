في السليمانية .. اعتقال شخص احتال على فتاة مقابل وعود كاذبة بالزواج

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، أن مفارز مركز شرطة منطقة بختياري ألقت القبض على متهم استولى بالاحتيال على مبلغ مالي من فتاة بحجة الزواج منها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد أن سجلت إحدى الفتيات شكوى قانونية ضد شخص تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وبعد أن رأوا بعضهما وعدها بالزواج، واستولى منها بالاحتيال على مبلغ مالي مقداره 1000 دولار أمريكي لتشرع القوات الامنية وعلى الفور بعملية البحث والتحري للعثور على المتهم.

ووفقا للبيان فإنه وبعد استحصال قرار القاضي تمكنت مفارز مركز شرطة بختياري من العثور على المتهم والقاء القبض عليه.

وأوضح البيان أنه في الوقت الراهن تم توقيف المتهم المدعو (د، د، م) مواليد العام 1997 بقرار القاضي، والتحقيقات ماتزال جارية معه.