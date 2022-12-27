في السليمانية .. اسعار البنزين ترتفع بالتزامن مع صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار البنزين في محطات وقود السليمانية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وحلول عطلة عيد رأس السنة الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الارتفاع تراوح بين 25-50 دينارا للتر الواحد في مدينة السليمانية .

وبين أن سعر اللتر الواحد من البنز نوع "سوبر" ارتفع من 1300 دينار إلى 1325 ديناراً ، وارتفع سعر لتر البنزين "المحسن" من 1150 ديناراً إلى 1200 دينار ، وسعر اللتر الواحد من البنزين "العادي" الى 1025 ديناراً بعدما كان اللتر الواحد ب 1000 دينار.

من جانبه أوضح الخبير المالي دلشاد احمد في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق هو ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي.

واضاف ان اي زيادة في الطلب يقابلها زيادة في السعر فبما انه هنالك زيادة على استخدام الوقود خصوصا بسبب عطلة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة من جهة وتوافد آلاف السياح للمحافظة من جهة اخرى ،وكذلك كون ان جميع تعاملات تجار الوقود هي بالدولار ، كلها كانت أسباباً لارتفاع أسعار الوقود.

واستطرد دلشاد بالقول إن الأسعار لا تخضع للرقابة الحكومية بسبب التعامل وفقا لنظام "السوق الحر" وهذا يتيح للتجار التلاعب بالأسعار بما تقتضيه مصالحهم التجارية.