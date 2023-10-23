في السليمانية.. ارتفاع حصيلة وفيات العمال بعد تسجيل حادثة جديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في السليمانية، يوم الاثنين، بوفاة عامل بناء إثر سقوطه من المبنى الذي يعمل فيه، ولقي حتفه على الفور.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "العامل سقط من الطابق الرابع لمبنى يقع في شارع سالم بالقرب من مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني وسط السليمانية، وتم نقله من قبل فريق طبي إلى دائرة الطب العدلي".

وبين أن "العامل الضحية يدعى سردار محمد قادر من مواليد عام 1966".

وعن إجمالي وفيات العمال هذا العام، قالت نقابة العمال في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "20 عاملاً توفوا أثناء العمل منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن".