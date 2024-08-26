في السليمانية.. اختتام أول مهرجان دولي للتصوير الفوتوغرافي (صور)

شفق نيوز/ اختتمت يوم الاثنين، فعاليات المهرجان الدولي الأول للصور الفوتوغرافية في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، والذي يعد حدثاً ثقافياً وفنياً مهماً يُعقد في الإقليم.

وقال مدير المهرجان بختيار سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يسعى إلى تعزيز فن التصوير الفوتوغرافي وتسليط الضوء على المصورين المحليين والدوليين، وتبادل الثقافات والتجارب الفنية بين المشاركين".

وأضاف سعيد، أن "المهرجان شهد مشاركة واسعة من المصورين من مختلف دول العالم، حيث شارك ممثلين من 19 دولة، كما وتم تحديد لجنة فنية من ثلاثة فنانين من مختلف دول العالم لتقييم الأعمال المعروضة، حتى يتسنى اختيار الفائزين الثلاثة".

وبين أن "المهرجان يتضمن معرضاً لعرض 100 لوحة فوتوغرافية لـ90 فناناً من كوردستان والعراق وإيران وسوريا ومصر والهند والمغرب وتونس والجزائر ودول أخرى، إضافة إلى ورش عمل وندوات حول التصوير وجلسات نقاشية تركز على قضايا فنية وتقنية تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي".

وأكد سعيد، أن "المهرجان يسعى إلى إبراز الثقافة الكوردية من خلال العدسة الفوتوغرافية، وتقديم منصة للتعبير الفني، كما يعد المهرجان فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والفني بين إقليم كوردستان ودول العالم".

من جانبه، رأى الفنان الفوتوغرافي، أنور علي، أن هكذا معارض اذا ما تم الاهتمام بها فستسهم في جذب السياح ومحبي الفن إلى إقليم كوردستان، مما يدعم القطاع السياحي والاقتصادي".

وأوضح علي، خلال حديثه للوكالة، أن "المهرجان يساعد على تطوير مستوى التصوير الفوتوغرافي في الإقليم من خلال التعلم من الخبرات الدولية"، مشيراً إلى أن "هذا المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفنون البصرية في كوردستان، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني مع العالم".